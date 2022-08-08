Финансист объяснила, когда банк может забрать ваши деньги

Банк может заморозить счёт, если клиент постоянно получает суммы от разных физических и юридических лиц, при этом не проясняет источник средств. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

"В этом случае банк может заморозить счёт и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идёт ли речь о незаконной предпринимательской деятельности", — рассказала Ермилова агентству "Прайм".

Она говорит, что это не массовое явление. Чаще банк замораживает деньги из-за долгов — согласно судебному решению и на основании исполнительного производства. Это, к примеру, задолженности по алиментам, ЖКУ и кредитам. В ряде случаев банк сам может снять средства, не дожидаясь суда, если это предусмотрено договором между ним и клиентом, например за обслуживание счёта или для компенсации долга по другим продуктам.