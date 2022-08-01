В августе банки запускают новые программы для заёмщиков: Как можно снизить выплаты по кредиту Ставки по кредитам стали падать, а крупные банки анонсируют новые программы рефинансирования. Какие есть подводные камни при погашении задолженности и как сейчас можно снизить выплаты? 31 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Центробанк резко понизил ключевую ставку. В результате с августа многие банки будут корректировать свои кредитные договоры. Есть все основания полагать, что эта тенденция продолжится. Предполагается, что ЦБ и дальше будет снижать ключевую ставку. Соответственно, вслед за ней потянутся и ставки по кредитам, включая ипотеку.

Тем не менее задолженность населения перед банками остаётся высокой. Многие задумываются о том, как погасить кредит досрочно — полностью или частично. При этом сейчас банки предлагают новые продукты на более выгодных условиях. Меняются и условия по рефинансированию. Соответственно, возможностей для снижения выплат по кредиту становится больше.

— Для популяризации банковских продуктов и повышения клиентского спроса банки сейчас прибегают к различным схемам. Возможность выгодного рефинансирования существующего кредита воздействует не только на существующих клиентов банка, повышая их лояльность, но и на потенциальных заёмщиков. На сегодняшний день, когда причин для охлаждения потребительского спроса уже фактически не осталось, привлечение новых клиентов — это одна из важнейших задач, стоящих перед финансовыми организациями, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Фото © Shutterstock

По его словам, сейчас банки улучшают условия по кредитам всех форматов. Для уже действующих договоров есть возможность рефинансирования, реструктуризации. Также можно воспользоваться недавно введённой гарантией на кредитные каникулы.

— Де-факто вариант избавиться от кредита есть только один — его полностью оплатить. Снизить же выплаты можно несколькими способами. Во-первых, досрочное частичное погашение со снижением ежемесячного платежа. Это чуть менее выгодно, чем снижение срока кредита, но зато моментально снижает нагрузку на платежи по кредиту в текущий момент, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Фото © Shutterstock

Второй вариант — рефинансирование. Николай Переславский считает, что рефинансировать потребительский кредит большого смысла нет, поскольку основные проценты всё равно выплачиваются в первые месяцы. При рефинансировании ипотеки процент нового кредита должен быть ниже хотя бы на 1,5 пункта, а со старта кредита должно пройти не более трёх лет, чтобы избежать лишней переплаты процентов. Как и при любых других кредитах, по ипотеке в первую очередь в основном выплачиваются проценты.

— В принципе, оба варианта рабочие и могут подойти большинству людей, но в плане рефинансирования важно, чтобы соблюдались вышеуказанные условия, иначе оно просто не будет выгодным для заёмщика, — добавил Николай Переславский.

Заёмщикам точно не рекомендуется брать микрокредиты для выплаты существующих, поскольку это чаще всего заканчивается банкротством. При этом рефинансирование на большую сумму с более длительным сроком выплат может оказаться полезным для должника. Популярный инструмент избавления от долгов — реструктуризация — подходит только тем, чья долговая нагрузка коррелирует с подтверждённым официально доходом. Об этом рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— Плюс реструктуризации в том, что заёмщик может избежать банкротства, не столкнётся с такими мерами, как ограничение выезда за границу, и сохранит то имущество, на которое не наложено взыскание. Минус в том, что процесс выплат растягивается на длительное время и требует жёсткого соблюдения сроков выплат, иначе человек будет признан банкротом. Ещё одна возможность для ответственных заёмщиков с нулевыми просрочками — взять кредитные каникулы. Паузу можно использовать для смены деятельности на более прибыльную и для того, чтобы рассчитаться с другими долгами, — пояснил Фёдор Сидоров.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы досрочно погасить кредит? 0 Да, хочу сделать частичное досрочное погашение Да, планирую полностью погасить кредит Нет, и не планировал Нет, так как на это нет денег

Авторы Нина Важдаева