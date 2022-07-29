С 1 августа работников ждёт ряд новшеств: Кому повысят зарплату и как изменится порядок трудоустройства В августе некоторые компании проведут индексацию зарплат, а зарегистрироваться самозанятым станет проще. Как изменятся условия труда? 28 июля, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 1 августа люди, которые хотят стать самозанятыми, могут встать на учёт через портал "Госуслуги". Об этом говорится в статьях 3 и 5 федерального закона № 206 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Стоит отметить, что для подачи заявления не понадобится даже фотография. Физическим лицам достаточно будет просто заполнить форму и закрепить её электронной подписью. Таким образом, процесс регистрации станет намного проще.

Есть также целый ряд изменений, которые вступят в силу в разные месяцы, но в ближайшее время. Они касаются многих категорий сотрудников.

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— Минфин опубликовал законопроект, который обяжет компании отслеживать местонахождение релоцированных сотрудников, иными словами — следить за статусом резидента своих сотрудников при выплате зарплаты. За несоблюдение этого правила будут штрафовать. Кроме того, с 1 июля вводится новый налоговый режим: автоматизированная упрощённая система налогообложения. До конца 2022 года предлагается продлить действие программы компенсации расходов предпринимателей на использование системы быстрых платежей. ФНС для оптимизации тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2023 года вводится предельная величина их базы и единый тариф, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Алексей Тарасов.

По его словам, юрлица и индивидуальные предприниматели через свои личные кабинеты теперь могут сформировать и представить в налоговый орган сведения о переводах денег без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.

Кроме того, сотрудникам целого ряда крупных компаний с 1 августа повысят зарплату. В частности, это касается тех, кто занят в сфере транспорта. Средний размер прибавки составляет 5–10%. Впрочем, эта мера вводится на усмотрение компаний. Сам факт прибавки и её размер определяет руководство предприятий.

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К тому же в регионах начинают вводить меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, многодетные семьи с невысоким доходом, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами в Челябинской области получат социальное пособие на подготовку детей к школе. Его размер составляет 1500 рублей.

С 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Это касается тех людей, кто трудился в прошлом году. Традиционно им повышают пенсии в конце лета.

— Люди, работавшие в 2021 году, получат прибавку к пенсии. Её размер зависит от полученной в предыдущем году зарплаты и величины уплаченных страховых взносов. Они пересчитываются Пенсионным фондом в баллы. С 1 августа следующего года эти баллы прибавляются к индивидуальному пенсионному коэффициенту пенсионера. В результате увеличивается размер пенсии, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В то же время какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трёх пенсионных баллов (коэффициентов). Стоимость балла в 2015 году была 71,41 рубля. С тех пор она каждый год индексируется. В результате к 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10. Соответственно, размер прибавки у каждого пенсионера будет свой.

Правительство выделит регионам более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идёт о социальных доплатах к пенсиям для малоимущих. Это граждане, чей доход меньше прожиточного минимума. Субсидии дадут возможность регионам выплатить надбавки более чем одному миллиону человек.

Фото © Shutterstock Рассчитываете ли вы на прибавку к зарплате? 0 Да, в компании уже объявили о прибавке. Да, но решение об этом в компании ещё не принято. Нет, для этого нет причин. Нет, боимся, что зарплату могут понизить.

Авторы Нина Важдаева