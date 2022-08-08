На Западе сравнили помощь Украине с размером доходов России
FP: Запад выделил Украине $11 млрд, но Россия получила больше за газ
Западные страны уже выделили на помощь Украине около 11 миллиардов долларов, но это меньше выплаты России за поставки её энергоресурсов. Такими результатами подсчётов поделилась газета Financial Times.
Как говорится в публикации, эти показатели сравнили в Кильском институте мировой экономики. Согласно его выводам, Запад в сумме пообещал Украине 21 миллиард долларов, но пока Киев получил примерно треть от этой суммы.
"На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период", — сообщают авторы статьи.
На этом фоне они отмечают, что украинской экономике грозит крах в случае, если страна перестанет получать финансовую помощь извне.
Ранее Лайф приводил слова аналитика, который был вынужден констатировать: несмотря на западные санкции, введённые в попытке навредить российской экономике, доходы РФ от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли.