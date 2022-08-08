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8 августа, 02:50

Экс-советник Борреля рассказала, чем чревато затишье конфликта на Украине

Экс-советник Борреля Точчи: ЕС призовёт Киев к уступкам при затишье в конфликте

Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Об этом предупредила экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Она считает, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева может стать завершение активной фазы боевых действий. Своё мнение Точчи изложила в материале Foreign Affairs.

"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — отметила Точчи.

Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае разрастания энергетического кризиса в Европе.

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Ранее Лайф писал, что немцы призвали не брать Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО после того, как президент страны Владимир Зеленский раскритиковал недавно опубликованный доклад правозащитной организации Amnesty International. Такое мнение высказали читатели издания Die Welt. В комментариях под новостью о заявлении украинского лидера юзеры выразили негодование, обвинив Зеленского в покрывательстве военных преступников.

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Минобороны РФ

Светлана Шумакова

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