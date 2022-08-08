Экс-советник Борреля рассказала, чем чревато затишье конфликта на Украине

Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Об этом предупредила экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Она считает, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева может стать завершение активной фазы боевых действий. Своё мнение Точчи изложила в материале Foreign Affairs.

"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — отметила Точчи.

Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае разрастания энергетического кризиса в Европе.