Россиянам посоветовали "привлекательную альтернативу доллару"

Юань в конце июля по объёму торгов на Мосбирже достиг рекордного уровня и в отдельные дни превышал показатель по паре евро – рубль. Китайская валюта смогла войти в топ-3 на этой площадке, рассказал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования одного из российских банков Дмитрий Тарасов.

"27 июля дневной объём торгов по паре юань – рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро – рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар – рубль (117,74 млрд рублей)", — рассказал Тарасов агентству "Прайм".

На Мосбирже юань — третья из самых ликвидных валют, что делает его в сложившихся условиях наиболее инвестиционно привлекательной альтернативой доллару. При этом на мировом валютном рынке объёмы торгов юанем сравнительно невелики и составляют 4%.

Возросший интерес российских инвесторов к юаню объясняется введением ограничений на операции с долларами США и евро, а также появлением банковских комиссий за хранение валют на счетах. Теперь россиянам стали доступны торги акциями Гонконгской биржи и банковские вклады в юанях. Но масштабного оттока активов физических и юридических лиц в китайскую валюту пока не произошло, отметил Тарасов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сделки в юанях, в первую очередь торговля нефтью и минеральными ресурсами со странами Южной Америки и ближайшими соседями КНР, ещё не устоялись. Но уже намечается формирование товарных цепочек, где главной валютой расчётов может стать китайский юань.