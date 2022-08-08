Советский комплекс ПВО стал грозой "Байрактаров"
ЗРК "Оса" сбили 115 воздушных целей в ходе военной спецоперации на Украине
Зенитно-ракетные комплексы "Оса", несмотря на то что были разработаны ещё в СССР, хорошо себя проявили в ходе "Операции Z" на Украине. С их помощью российские военные уничтожили там 115 воздушных целей, в том числе турецкие ударные беспилотники "Байрактар-ТБ2". Об этом рассказали в Минобороны РФ.
ЗРК "Оса" сбили 115 воздушных целей в ходе военной спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевых задач зенитчиками уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА "Байрактар-ТБ2", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Там уточнили, что ЗРК "Оса" сбивают в ходе "Операции Z" и беспилотные летательные аппараты производства других стран. Минобороны опубликовало видео работы расчётов ЗРК отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На этих кадрах слышно, что зенитчики перед пуском говорят, что цель большая, а после поражения — что видны осколки.
Эти комплексы круглосуточно прикрывают российские подразделения. Их используют для защиты войск в ходе марша, при наведении переправ, с целью прикрытия позиций артиллеристов.
Как ранее сообщал Лайф, украинские пилоты раскритиковали американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle и турецкие "Байрактары ТБ-2". Они считают, что первые опасны в применении, а вторые практически бесполезны.