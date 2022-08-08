Зенитно-ракетные комплексы "Оса", несмотря на то что были разработаны ещё в СССР, хорошо себя проявили в ходе "Операции Z" на Украине. С их помощью российские военные уничтожили там 115 воздушных целей, в том числе турецкие ударные беспилотники "Байрактар-ТБ2". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

ЗРК "Оса" сбили 115 воздушных целей в ходе военной спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

"В ходе выполнения боевых задач зенитчиками уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА "Байрактар-ТБ2", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Там уточнили, что ЗРК "Оса" сбивают в ходе "Операции Z" и беспилотные летательные аппараты производства других стран. Минобороны опубликовало видео работы расчётов ЗРК отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На этих кадрах слышно, что зенитчики перед пуском говорят, что цель большая, а после поражения — что видны осколки.

Эти комплексы круглосуточно прикрывают российские подразделения. Их используют для защиты войск в ходе марша, при наведении переправ, с целью прикрытия позиций артиллеристов.