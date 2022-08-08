В Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа
Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён, он будет действовать ещё две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Жёлтый уровень террористической опасности продлён ещё на две недели и действует на территории Белгородской области до 22 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.
Лайф рассказывал, что Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, снаряды прилетали в сёла Журавлёвка и Нехотеевка. При одном из обстрелов погиб 63-летний местный депутат.
Telegram / vvgladkov