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8 августа, 04:08

В Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа

Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён, он будет действовать ещё две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Жёлтый уровень террористической опасности продлён ещё на две недели и действует на территории Белгородской области до 22 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

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Лайф рассказывал, что Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, снаряды прилетали в сёла Журавлёвка и Нехотеевка. При одном из обстрелов погиб 63-летний местный депутат.

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Telegram / vvgladkov

Андрей Григорьев

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