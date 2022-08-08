В Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа

Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён, он будет действовать ещё две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Жёлтый уровень террористической опасности продлён ещё на две недели и действует на территории Белгородской области до 22 августа", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.