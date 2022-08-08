Пропадёт 2 млн тонн: В Финляндии без украинцев оказалось некому собирать клубнику
YLE: В Финляндии из-за ситуации на Украине может пропасть два млн тонн клубники
В Финляндии около двух миллионов тонн клубники могут оказаться несобранными из-за нехватки рук. Таким образом, в стране может пропасть порядка 15% урожая. Ранее сбором ягоды там занимались рабочие из Незалежной, которые приезжали на сезон, но в текущем году из-за конфликта на территории Украины их поток значительно снизился.
Предприниматели с ферм в Паймио ищут рабочих для сбора урожая, но пока безрезультатно. В качестве альтернативы рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но неизвестно, удастся ли им спасти ягоду, сообщает портал YLE.
Ранее Лайф сообщал, что глава ФАО предупредил о росте числа голодающих до 220 миллионов человек из-за ситуации на Украине.