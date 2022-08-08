Пропадёт 2 млн тонн: В Финляндии без украинцев оказалось некому собирать клубнику

В Финляндии около двух миллионов тонн клубники могут оказаться несобранными из-за нехватки рук. Таким образом, в стране может пропасть порядка 15% урожая. Ранее сбором ягоды там занимались рабочие из Незалежной, которые приезжали на сезон, но в текущем году из-за конфликта на территории Украины их поток значительно снизился.