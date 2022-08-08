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8 августа, 04:11

Пропадёт 2 млн тонн: В Финляндии без украинцев оказалось некому собирать клубнику

YLE: В Финляндии из-за ситуации на Украине может пропасть два млн тонн клубники

В Финляндии около двух миллионов тонн клубники могут оказаться несобранными из-за нехватки рук. Таким образом, в стране может пропасть порядка 15% урожая. Ранее сбором ягоды там занимались рабочие из Незалежной, которые приезжали на сезон, но в текущем году из-за конфликта на территории Украины их поток значительно снизился.

Предприниматели с ферм в Паймио ищут рабочих для сбора урожая, но пока безрезультатно. В качестве альтернативы рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но неизвестно, удастся ли им спасти ягоду, сообщает портал YLE.

Европу предупредили о потоке голодных беженцев из Африки из-за её фатальной ошибки

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Ранее Лайф сообщал, что глава ФАО предупредил о росте числа голодающих до 220 миллионов человек из-за ситуации на Украине.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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