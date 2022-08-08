Пентагон применил на Украине новую тактику с наёмниками

Министерство обороны США начало применять на Украине новую тактику набора наёмников — контрактных "помощников". Об этом со ссылкой на французский военный источник пишет журнал Causeur.

В публикации говорится, что американские военные "были рядом с ВСУ" с самого начала боевых действий. Правда, это были не военнослужащие Армии США, а те самые "помощники".

"Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", — пояснил собеседник автора статьи.

По словам источника издания, такие американские наёмники действуют на Украине "повсюду, на всех полях сражений".