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8 августа, 04:54

Пентагон применил на Украине новую тактику с наёмниками

Causeur: Пентагон перешёл на Украине к новой тактике набора контрактников

Министерство обороны США начало применять на Украине новую тактику набора наёмников — контрактных "помощников". Об этом со ссылкой на французский военный источник пишет журнал Causeur.

В публикации говорится, что американские военные "были рядом с ВСУ" с самого начала боевых действий. Правда, это были не военнослужащие Армии США, а те самые "помощники".

"Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", — пояснил собеседник автора статьи.

По словам источника издания, такие американские наёмники действуют на Украине "повсюду, на всех полях сражений".

В ударах из HIMARS по Донбассу обвинили военных советников США

В ударах из HIMARS по Донбассу обвинили военных советников США

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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