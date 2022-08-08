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8 августа, 05:19

Китай призвал США отказаться от иллюзии установить контроль над страной при помощи Тайваня

Пекин призвал Вашингтон уважать интересы страны и отказаться от иллюзии, что Белый дом сможет установить контроль над Китаем при помощи Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьёзной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем", — сказал У Цянь.

Он добавил, что США выбрали ошибочный путь, но идти по нему дальше не стоит.

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Напомним, в конце июля отношения между Тайванем и Китаем обострились. Напряжение достигло пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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