Китай призвал США отказаться от иллюзии установить контроль над страной при помощи Тайваня

Пекин призвал Вашингтон уважать интересы страны и отказаться от иллюзии, что Белый дом сможет установить контроль над Китаем при помощи Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьёзной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем", — сказал У Цянь.

Он добавил, что США выбрали ошибочный путь, но идти по нему дальше не стоит.