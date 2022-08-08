Два судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Южный и Черноморск

Сегодня утром из украинских портов Южный и Черноморск вышли два судна, гружённые соей и кукурузой. Одно из них направляется в Италию, а другое — в турецкий порт Искендерун. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

"Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тысячами тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тысячи тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск", — говорится в заявлении ведомства в "Твиттере".

В Минобороны также сообщили, что сегодня вечером в Стамбул прибудут четыре судна, которые вышли вчера с Украины. Там сухогрузы досмотрят представители Совместного координационного центра (СКЦ).