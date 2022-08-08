Восстановление Чубайса после синдрома Гийена – Барре может занять месяц

Экс-главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, который перенёс синдром Гийена – Барре, на восстановление может потребоваться около четырёх недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают всё восстановить за четыре недели", — сказал собеседник агентства, близкий к семье Чубайса.