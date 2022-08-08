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8 августа, 06:17

Восстановление Чубайса после синдрома Гийена – Барре может занять месяц

Экс-главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, который перенёс синдром Гийена – Барре, на восстановление может потребоваться около четырёх недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают всё восстановить за четыре недели", — сказал собеседник агентства, близкий к семье Чубайса.

ТАСС: Чубайс улетел на реабилитацию в Германию

ТАСС: Чубайс улетел на реабилитацию в Германию

Напомним, о том, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре, стало известно 31 июля. Лайф писал, что это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. 7 августа Чубайса выписали из больницы в Италии, не дожидаясь результатов анализов.

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Александра Васильева

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