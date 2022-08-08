Siemens Energy продолжит обслуживать "Северный поток" после ухода из России

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy к концу 2022 финансового года планирует полностью выйти из российских активов, но, возможно, продолжит работы с газопроводом "Северный поток – 1". Об этом сообщил глава организации Кристиан Брух.

В ходе общения с инвесторами он напомнил, что Siemens Energy приостановила деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Чтобы завершить процесс выхода из активов, компании требуется ещё несколько месяцев.

"Тем не менее мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока – 1", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу", — отметил Брух.