Песков рассказал, что обсуждали Путин и Кадыров на встрече

Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в основном обсуждали вопросы развития республики. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно, обсуждалось, но главным образом всё-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая. Каждый раз президент это обсуждает с главой", — отметил представитель Кремля.