НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 09:40

Песков рассказал, что обсуждали Путин и Кадыров на встрече

Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в основном обсуждали вопросы развития республики. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно, обсуждалось, но главным образом всё-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая. Каждый раз президент это обсуждает с главой", — отметил представитель Кремля.

Кадыров раскрыл подробности прошедшей в Сочи встречи с Путиным

Кадыров раскрыл подробности прошедшей в Сочи встречи с Путиным

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провёл встречу с Кадыровым. Это произошло вечером 5 августа в Сочи после российско-турецких переговоров.

Обложка ©

ТАСС / Никольский Алексей

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров