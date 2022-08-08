ЦБ ввёл ограничения на сделки с бумагами, приобретёнными россиянами за границей

Центральный банк России ввёл дополнительные ограничения с целью предотвратить спекулятивные операции на фондовом рынке и сохранить финансовую стабильность. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Депозитарии и регистраторы в течение шести месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретённых до 1 марта 2022 года", — отмечается в сообщении Центробанка.

Также это касается ценных бумаг, купленных нерезидентами из дружественных стран и контролируемых иностранными компаниями (кроме белорусских) у других нерезидентов в период с 25 июня и до даты переквалификации счёта депо типа "С" в обычный. Депозитарии обязали вести обособленный учёт таких активов. Ограничения не затрагивают акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.

В ЦБ пояснили, что в последнее время брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии, что несёт за собой определённые риски. Инвесторы не смогут свободно распоряжаться этими бумагами, предупреждает регулятор. Брокеров призвали информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран.

"Депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России. Поэтому Банк России рекомендует в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам", — говорится в сообщении.