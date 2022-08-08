Песков заверил, что рост расчётов в нацвалютах не ставит целью "обвалить доллар"

Рост доли взаимных расчётов в национальных валютах разных стран не ставит цели обвалить доллар. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Увеличение доли взаиморасчётов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар", — заверил представитель Кремля.

Он выразил мнение, что международное доверие к доллару было подорвано действиями самих США. Именно поэтому доллар перестал быть надёжной резервной валютой.

"К сожалению, страна – эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте. И поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своём торговом обороте и увеличивать долю расчётов в своих национальных валютах", — пояснил Песков.