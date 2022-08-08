Песков связал встречу Путина и Зеленского с выполнением "домашней работы" переговорщиками
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь после того, как делегации переговорщиков из двух стран проделают всю "домашнюю работу". Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока ещё в настоящий момент нет", — сказал он, комментируя предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между лидерами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине не дадут вести переговоры с Россией до тех пор, пока такое решение не примут в США. Поэтому в нынешней ситуации инициировать какой-то диалог с Киевом нет смысла. А президент РФ Владимир Путин сообщал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер тогда напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня.