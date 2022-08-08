Песков связал встречу Путина и Зеленского с выполнением "домашней работы" переговорщиками

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь после того, как делегации переговорщиков из двух стран проделают всю "домашнюю работу". Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока ещё в настоящий момент нет", — сказал он, комментируя предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между лидерами.