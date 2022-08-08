Песков рассчитывает, что Запад заставит Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Россия рассчитывает, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров.
ТАСС / Сергей Савостьянов