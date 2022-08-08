В Кремле отреагировали на ультиматум Зеленского из-за Херсона и Запорожья

Жители Херсонской и Запорожской областей сами выступают за проведение референдумов о выходе из состава Украины. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этом смысле, добавил он, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нечего спрашивать с России.

"Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес", — отметил представитель Кремля.