В Кремле отреагировали на ультиматум Зеленского из-за Херсона и Запорожья
Песков рекомендовал Зеленскому спросить у жителей Запорожья и Херсона, почему они не хотят жить в его стране
Жители Херсонской и Запорожской областей сами выступают за проведение референдумов о выходе из состава Украины. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этом смысле, добавил он, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нечего спрашивать с России.
"Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес", — отметил представитель Кремля.
Вместо этого Песков рекомендовал Зеленскому обратиться непосредственно к украинским гражданам и поинтересоваться, "почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране".
Напомним, что ранее Зеленский пригрозил выходом из переговорного процесса с Москвой, в случае если на перешедших под контроль России территориях будут проведены референдумы. Однако в Кремле уже констатировали, что никакого переговорного процесса и так не ведется, а украинская делегация, как выразился Дмитрий Песков, давно "ушла с радаров".
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