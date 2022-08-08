Тайвань ответит на манёвры Китая военными учениями с боевыми стрельбами

Тайвань проведёт военные учения на юге своей территории, чтобы проверить боеспособности армии, передаёт Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии.

"9 и 11 числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжёлой артиллерии", — говорится в заявлении.

Планируется отработать удары из 155-мм гаубиц и 120-мм миномётов. Издание напомнило, что 5 сентября там же состоятся ежегодные учения, для них будут задействованы вертолёты AH-64E Apache.