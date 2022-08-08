НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 10:12

МО РФ: Режим Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС

Режим украинского президента Владимира Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС 7 августа. Цель этого акта — создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населённого пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлён обстрел Запорожской АЭС", — отметил он.

Конашенков добавил, что в результате обстрела ВСУ была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области, а на АЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Песков рассчитывает, что Запад заставит Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Песков рассчитывает, что Запад заставит Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров.

Обложка ©

ТАСС / АР

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров