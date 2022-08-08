МО РФ: Режим Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС
Режим украинского президента Владимира Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС 7 августа. Цель этого акта — создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населённого пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлён обстрел Запорожской АЭС", — отметил он.
Конашенков добавил, что в результате обстрела ВСУ была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области, а на АЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров.
ТАСС / АР