"Не на той стороне": Мэр Будапешта пожаловался Вовану и Лексусу на Орбана

Мэр Будапешта Гергей Карачонь посетовал, что Правительство Венгрии "не на той стороне" из-за премьера страны Виктора Орбана, поэтому так трудно присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом градоначальник сказал во время беседы с якобы главой Киева Виталием Кличко, видеозвонок от лица которого совершили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

"К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят", — подчеркнул Карачонь, обвинив Орбана в препятствовании рестрикциям в адрес Москвы.

"Кличко" выразил сожаление, что упёртость венгерского премьера "не позволяет разрушить российскую экономику". В ответ мэр Будапешта заверил, что режим Орбана не сможет просуществовать со своей позицией долгое время. А рассуждая о принятии новых санкций против РФ, Карачонь заметил, что национальное правительство его страны вряд ли найдёт возможности им препятствовать.

"Если мы говорим о следующих санкциях, то Правительству Венгрии будет очень сложно препятствовать их введению. В текущий момент, как вы, возможно, знаете, Правительство Венгрии ведёт дебаты с ЕС и Европейской комиссией касательно финансирования. Сейчас запускается механизм "верховенства права", поэтому политически и экономически эту позицию сохранять будет крайне сложно", — пояснил он.