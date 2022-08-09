Советник главы Крыма опроверг информацию о введении режима ЧП на полуострове

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком появившийся ранее в украинских СМИ документ о том, что на территории полуострова с 10 августа якобы вводится чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Чиновник призвал жителей региона доверять только официальной информации.

Ранее сегодня очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока не известно, что и где именно произошло. Местные жители рассказывают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.