Советник главы Крыма опроверг информацию о введении режима ЧП на полуострове
Советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком появившийся ранее в украинских СМИ документ о том, что на территории полуострова с 10 августа якобы вводится чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Чиновник призвал жителей региона доверять только официальной информации.
"Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил", — написал советник в телеграм-канале.
Ранее сегодня очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока не известно, что и где именно произошло. Местные жители рассказывают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.
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