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9 августа, 13:08

Советник главы Крыма подтвердил взрывы в районе Новофёдоровки

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе посёлка Новофёдоровка произошло несколько взрывов. Он призвал дождаться официальных данных по происшествию.

Взрывы в районе Новофёдоровки в Крыму. Видео © SHOT

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии",  написал Крючков в телеграм-канале.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место происшествия.

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Напомним, очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока неясно, что и где именно произошло. По данным телеграм-канала Mash, всего прозвучало четыре взрыва. Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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