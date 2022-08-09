Советник главы Крыма подтвердил взрывы в районе Новофёдоровки

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе посёлка Новофёдоровка произошло несколько взрывов. Он призвал дождаться официальных данных по происшествию.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", — написал Крючков в телеграм-канале.

Напомним, очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока неясно, что и где именно произошло. По данным телеграм-канала Mash, всего прозвучало четыре взрыва. Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов.