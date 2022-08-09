Певице Лайме Вайкуле призвали запретить въезд в Россию
Депутат Госдумы Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
В ФСБ России поступил запрос запретить въезд в страну певице Лайме Вайкуле. Как отметил автор документа — депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Кузнецов, одним из условий для бизнеса иностранных граждан в стране должно быть уважение. С текстом ознакомился корреспондент РИА "Новости".
"Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ латвийской певице Лайме Вайкуле", — говорится в документе.
Кроме того, депутат сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесён проект, согласно которому будет ограничена возможность заработка в России для лиц, публично поддерживающих враждебные страны.
А ранее Кузнецов обратился к ФСБ с просьбой запретить солистам "Би-2" въезд в Россию. Депутат также попросил СК РФ проверить действия музыкального коллектива на предмет нарушения уголовной статьи о дискредитации Вооружённых сил РФ и принять соответствующие меры. По его словам, в непростое для страны время нужно руководствоваться не собственными интересами, а государственными.
ТАСС / Анна Салынская