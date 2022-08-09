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9 августа, 12:55
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Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома в Крыму

Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в Новофёдоровке (Крым). По их словам, два человека пострадали. Однако что и где именно произошло, пока неясно. Официальных комментариев тоже нет.

Взрывы в районе аэродрома в Крыму. Видео © Mash

По данным телеграм-канала Mash, всего прозвучало четыре взрыва. Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов.

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Напомним, в Крыму на территории ряда муниципалитетов и на объектах продолжает действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности, такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова

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