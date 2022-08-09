Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома в Крыму
Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в Новофёдоровке (Крым). По их словам, два человека пострадали. Однако что и где именно произошло, пока неясно. Официальных комментариев тоже нет.
Взрывы в районе аэродрома в Крыму. Видео © Mash
По данным телеграм-канала Mash, всего прозвучало четыре взрыва. Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов.
Напомним, в Крыму на территории ряда муниципалитетов и на объектах продолжает действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности, такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан.
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