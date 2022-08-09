Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о визите на Тайвань

Несмотря на рост напряжённости на Тайване, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси абсолютно не жалеет о минувшем визите на остров. Об этом она заявила в интервью телекомпании NBC.

По словам спикера Палаты представителей США, эту поездку одобрили представители Республиканской партии и Демократической партии, а на самом острове её "очень хорошо приняли". Что касается реакции Китая, то она указала, что "Правительство КНР могло не принять визит, но ему не будет позволено изолировать Тайвань". Пелоси заявила, что китайские руководители не могут говорить, "кому остров посещать".