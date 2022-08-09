Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о визите на Тайвань
Несмотря на рост напряжённости на Тайване, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси абсолютно не жалеет о минувшем визите на остров. Об этом она заявила в интервью телекомпании NBC.
"Абсолютно, абсолютно [визит стоил того], без вопросов", — сообщила Пелоси.
По словам спикера Палаты представителей США, эту поездку одобрили представители Республиканской партии и Демократической партии, а на самом острове её "очень хорошо приняли". Что касается реакции Китая, то она указала, что "Правительство КНР могло не принять визит, но ему не будет позволено изолировать Тайвань". Пелоси заявила, что китайские руководители не могут говорить, "кому остров посещать".
"И да, это того стоило, а китайцы делают то, что они делают обычно", — сказала она.
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Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
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