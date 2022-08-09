Жители Петербурга и Ленобласти могут проголосовать за лучшую скульптуру учителю
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут выбрать лучшую скульптурную экспозицию, посвящённую ленинградскому учителю. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Голосование по выбору монумента продлили до 16 августа. Оно проходит на сайте Комитета градостроительной политики Ленобласти. Чтобы отдать голос, необходимо перейти по ссылке и выбрать номер понравившегося проекта в конце страницы.
Ранее Лайф сообщал, что самые счастливые россияне живут в Санкт-Петербурге. Опрос показал, что менее счастливыми оказались москвичи (они заняли вторую строчку в рейтинге), а на третьем месте находятся жители Владивостока. При этом каждый третий опрошенный заявил, что счастлив на четыре балла из пяти, а среднюю оценку выбрали 35% респондентов.