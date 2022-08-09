Жители Петербурга и Ленобласти могут проголосовать за лучшую скульптуру учителю

Голосование по выбору монумента продлили до 16 августа. Оно проходит на сайте Комитета градостроительной политики Ленобласти. Чтобы отдать голос, необходимо перейти по ссылке и выбрать номер понравившегося проекта в конце страницы.

Ранее Лайф сообщал, что самые счастливые россияне живут в Санкт-Петербурге. Опрос показал, что менее счастливыми оказались москвичи (они заняли вторую строчку в рейтинге), а на третьем месте находятся жители Владивостока. При этом каждый третий опрошенный заявил, что счастлив на четыре балла из пяти, а среднюю оценку выбрали 35% респондентов.