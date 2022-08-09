Потери Германии из-за конфликта на Украине оценили в €260 млрд
Reuters: Германия потеряет более €260 млрд из-за конфликта на Украине
К 2030 году экономика Германии потеряет более €260 миллиардов ($265 миллиардов) из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители. Об этом пишет газета Reuters со ссылкой на исследование немецкого Института исследований занятости (IAB).
"По сравнению с ожиданиями мирной Европы валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет на 1,7% ниже, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", — сказано в исследовании.
По их мнению, занятость останется на этом уровне до 2026-го и только к 2030 году ожидается рост числа экономически активных граждан на 60 тысяч человек. По оценке аналитиков, больше всего пострадает туристическая отрасль, которая ещё "не пришла в себя" после пандемии коронавируса. Также кризис ударит по индустрии досуга и развлечений.
Германия находится в непростой ситуации из-за отказа от российских ресурсов и роста цен. Так, немцам предрекли массовые протесты из-за последствий антироссийских санкций. По мнению аналитиков, страны Запада допустили ошибку, когда лихорадочно вводили рестрикции против "крупнейшей в мире страны, в которой сосредоточено всё сырье", необходимое миру для нормального развития экономики.
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