Скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем вспомнил о самом сложном концерте для военных в Донбассе

Скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем неоднократно выступал перед солдатами на поле боя и в госпиталях в Донбассе. О причинах смелого поступка и мотивах он рассказал в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Музыкант признался, что хотел попасть в регион с первых дней специальной военной операции и отправился туда при первой же возможности. Пётр был в Донбассе уже три раза: привозил гуманитарную помощь и давал концерты. Военные всегда встречают его с радостью, и за время общения они стали для него близкими людьми: всегда возвращаясь в Москву, он искренне надеется увидеть их вновь во время следующего визита.

Для военных чаще всего Лундстрем играет "Чакону" Иоганна Себастьяна Баха — именно с этой композицией скрипач ассоциирует землю Донбасса. Были случаи, когда во время выступления недалеко от Петра шли бои, но играть он не переставал.

"Стоял на импровизированной сцене из палеты, а в двух километрах от нас шли бои за завод имени Ильича и "Азовсталь". Вокруг люди, потерявшие дома, пришедшие за гуманитарной помощью. Морально это был один из самых сложных для меня концертов", — признался скрипач.

Этот случай не повлиял на решение виртуоза продолжать давать концерты в зоне спецоперации. Следующий раз он выступал перед ротой спецназа Росгвардии в Попасной: там он увидел сгоревший храм и солдат, которые смотрели на фреску с апостолами Петром и Павлом — целую и невредимую.

"Настоящее чудо. Рядом стояли солдаты, я к ним подошёл и предложил: "Давайте сыграю". Спустились в какой-то подвал в их расположении. Снова играл "Чакону", вокруг рвались снаряды... Увёз оттуда шеврон — подарок от спецназовцев", — сказал музыкант.

По его словам, представители российской культуры сейчас просто "должны быть в Донбассе, ведь это необходимо им самим".