НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 12:02

Политолог счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Политолог Кошкин счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Запрет гражданам РФ посещать Венсенский замок во Франции — необдуманное и абсурдное решение, но отлично вписывающееся в концепцию "отмены России". Об этом RT рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой "трансатлантической солидарностью", в том числе и французы, да и все государства", — уточнил политолог.

Европа в шоке: Почему западные СМИ сокрушаются, что Россию не удалось поставить на колени

Европа в шоке: Почему западные СМИ сокрушаются, что Россию не удалось поставить на колени

Напомним, гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится во Франции к юго-востоку от Парижа. Как рассказала одна из туристок, охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянка".

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров