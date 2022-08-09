Политолог счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Запрет гражданам РФ посещать Венсенский замок во Франции — необдуманное и абсурдное решение, но отлично вписывающееся в концепцию "отмены России". Об этом RT рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой "трансатлантической солидарностью", в том числе и французы, да и все государства", — уточнил политолог.