Политолог счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян
Политолог Кошкин счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян
Запрет гражданам РФ посещать Венсенский замок во Франции — необдуманное и абсурдное решение, но отлично вписывающееся в концепцию "отмены России". Об этом RT рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
"Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой "трансатлантической солидарностью", в том числе и французы, да и все государства", — уточнил политолог.
Напомним, гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится во Франции к юго-востоку от Парижа. Как рассказала одна из туристок, охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянка".
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