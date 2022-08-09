В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам
Визовый кодекс Европейского союза не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя призывы закрыть россиянам въезд в ЕС.
"Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны – члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации", — сказала она.
Вместе с тем стало известно, что ЕК готова рассматривать вопрос введения новых антироссийских санкций, но не комментирует любые возможные ограничения по выдаче краткосрочных виз гражданам РФ.
Ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Эстонии, а в Грузии тысячи человек подписали петицию о введении виз для граждан РФ и Белоруссии.
Новости
Путин призвал бороться с алкоголизацией населения в моногородах
сегодня в 11:58
Гоблин вспомнил поездку во Францию, которая показывает, что отношение к русским там не изменилось за много лет
сегодня в 11:51
"Глупость несусветная!": Джабарова рассмешили угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС
сегодня в 11:50
Shutterstock