В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам

Визовый кодекс Европейского союза не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя призывы закрыть россиянам въезд в ЕС.

"Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны – члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации", — сказала она.