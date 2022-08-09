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9 августа, 12:01

В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам

Визовый кодекс Европейского союза не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя призывы закрыть россиянам въезд в ЕС.

"Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны – члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации", — сказала она.

Вместе с тем стало известно, что ЕК готова рассматривать вопрос введения новых антироссийских санкций, но не комментирует любые возможные ограничения по выдаче краткосрочных виз гражданам РФ.

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Ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Эстонии, а в Грузии тысячи человек подписали петицию о введении виз для граждан РФ и Белоруссии.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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