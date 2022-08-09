Медведев назвал "нацистской хренью" призыв премьера Эстонии не пускать россиян в Европу
Медведев осадил премьер-министра Эстонии Каллас за призыв не выдавать визы россиянам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Таким образом она поддержала президента Украины Владимира Зеленского, который ранее также призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России, на что получил отповедь от Медведева за воплощение идей Адольфа Гитлера в жизнь.
По словам политика, заявление эстонского премьера — "очередная нацистская хрень", которую ранее позволял себе высказывать в адрес России и Зеленский.
"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", — написал Медведев во "ВКонтакте".
Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала посещение Европы "привилегией", которой должны быть лишены россияне. А до этого Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самыми важными санкциями".