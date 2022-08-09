Медведев назвал "нацистской хренью" призыв премьера Эстонии не пускать россиян в Европу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Таким образом она поддержала президента Украины Владимира Зеленского, который ранее также призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России, на что получил отповедь от Медведева за воплощение идей Адольфа Гитлера в жизнь.

По словам политика, заявление эстонского премьера — "очередная нацистская хрень", которую ранее позволял себе высказывать в адрес России и Зеленский.