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8 августа, 23:10

Зеленский призвал страны Запада запретить на один год въезд для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. В интервью газете The Washington Post украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями".

По мысли Зеленского, "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию". Эта мера, считает президент Украины, должна касаться даже тех российских граждан, которые покинули страну в знак протеста против действий властей.

"Какими бы россияне ни были, отправьте их в Россию", — потребовал он.

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Зеленский считает также, что можно всё население России "призвать к ответственности".

"Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", — заявил украинский лидер.

Говоря о введённых антироссийских санкциях, Зеленский назвал их слабыми по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного запрета на закупки российских энергоносителей.

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Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. По словам главы государства, мера необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Россия решила не отвечать на шаги Киева и не вводить визы для граждан Украины.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Иван Косицын

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