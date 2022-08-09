Зеленский призвал страны Запада запретить на один год въезд для всех россиян
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. В интервью газете The Washington Post украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями".
По мысли Зеленского, "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию". Эта мера, считает президент Украины, должна касаться даже тех российских граждан, которые покинули страну в знак протеста против действий властей.
"Какими бы россияне ни были, отправьте их в Россию", — потребовал он.
Зеленский считает также, что можно всё население России "призвать к ответственности".
"Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", — заявил украинский лидер.
Говоря о введённых антироссийских санкциях, Зеленский назвал их слабыми по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного запрета на закупки российских энергоносителей.
Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. По словам главы государства, мера необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Россия решила не отвечать на шаги Киева и не вводить визы для граждан Украины.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky