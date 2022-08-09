Пентагон раскрыл сроки поставок Киеву комплексов NASAMS

Американские зенитные ракетные комплексы NASAMS будут поставлены Украине, вероятно, через несколько месяцев. Об этом на брифинге, посвящённом предоставлению Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

"NASAMS в нынешнем пакете нет. Есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Так что NASAMS, находящиеся в процессе передачи Киеву, мы думаем, прибудут, вероятно, в следующие несколько месяцев", — сказал замглавы военного ведомства.

NASAMS будет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую направят Украине.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали поставки США и их союзниками до 30 систем РСЗО HIMARS и семейства MLRS. Глава офиса Андрей Ермак отметил, что ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для этих систем.