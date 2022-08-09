"Нет на него времени": Польский премьер небрежно отмахнулся от Бориса Джонсона
Bloomberg: У премьера Польши Моравецкого не нашлось времени для встречи с Джонсоном
Запланированный визит подавшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Польшу был отменён. В Варшаве заявили, что у главы правительства Матеуша Моравецкого нет времени на встречу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
По информации агентства, представители Лондона и Варшавы обсуждали несколько возможных дат для встречи премьеров и предварительно договорились даже провести мероприятие 8 августа. Ещё на прошлой неделе власти Соединённого Королевства полагали, что визит Джонсона в Польшу пройдёт без запинки.
"Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил, что глава польского правительства больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время, прежде чем Джонсон покинет офис в сентябре", — передаёт Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что команда британского экс-премьера обратилась также в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Но Вашингтон и Лондон пока не смогли подобрать для беседы время. Кроме того, Джонсон надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как сообщал Лайф, Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября.
Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом экс-министра финансов Соединённого Королевства Риши Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.
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ТАСС / EPA / ANDY RAIN