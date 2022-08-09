"Нет на него времени": Польский премьер небрежно отмахнулся от Бориса Джонсона

Запланированный визит подавшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Польшу был отменён. В Варшаве заявили, что у главы правительства Матеуша Моравецкого нет времени на встречу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По информации агентства, представители Лондона и Варшавы обсуждали несколько возможных дат для встречи премьеров и предварительно договорились даже провести мероприятие 8 августа. Ещё на прошлой неделе власти Соединённого Королевства полагали, что визит Джонсона в Польшу пройдёт без запинки.

"Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил, что глава польского правительства больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время, прежде чем Джонсон покинет офис в сентябре", — передаёт Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что команда британского экс-премьера обратилась также в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Но Вашингтон и Лондон пока не смогли подобрать для беседы время. Кроме того, Джонсон надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.