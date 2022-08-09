После драки со стрельбой в Мурино задержаны пять человек, среди них — боец ММА Тарасов

После массовой драки в городе Мурино Ленинградской области, которая закончилась стрельбой, задержаны и доставлены в отделение полиции пять человек. Среди них — блогер, боец MMA Артём Тарасов, сообщает телеграм-канал SHOT.

По факту драки со стрельбой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Всё произошло вечером 7 августа во дворе одного из домов в городе Мурино. Около двух десятков мужчин начали бурно выяснять отношения, в ходе чего один из них достал пистолет и открыл стрельбу — сначала вверх, а затем в толпу. На кадрах, которые публиковал Лайф, видно, что злоумышленник производит выстрел прямо в людей. К приезду правоохранителей нарушители разбежались.

На улице было найдено 11 гильз, три газовых баллончика и нож. За медицинской помощью обратился только один из участников потасовки, у него раны на лице, груди и ноге. Сам Тарасов не отрицал, что присутствовал на месте в момент конфликта. По его словам, он лишь вступился за приятелей, в которых стреляли.