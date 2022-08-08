В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирской области пострадало 11 человек

На трассе в Ордынском районе Новосибирской области в ночь на вторник, 9 августа, произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного микроавтобуса. В результате ДТП пострадало 11 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. По оперативной информации, в микроавтобусе находились 10 пассажиров и водитель. В результате аварии госпитализировано 11 человек с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Им пришлось деблокировать водителя и женщину из микроавтобуса, после чего они были переданы врачам скорой помощи. Для ликвидации последствий происшествия задействовали 29 человек и восемь единиц техники.