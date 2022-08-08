CNN показал, как украинцы семьями бегут на освобождённые территории Запорожья
Жители Украины целыми семьями бегут на территорию Запорожья, которую освободила Россия. Соответствующий сюжет показал американский канал CNN. На кадрах видна очередь из автомобилей, причём украинцы перемещаются со всеми вещами и даже домашними животными.
Очередь из автомобилей по направлению к Запорожью. Видео © CNN
У некоторых репортёру Нику Робертсону удалось взять интервью. Жители рассказывают, что едут забрать из Херсона родственников, однако американский журналист высказывает мнение, что все они хотят остаться в безопасности на территории, которую сейчас контролируют российские силы.
Нпомним, ранее шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о жителях города Херсона, которые получили российские паспорта и плакали от радости. В репортаже были показаны жители Херсона, которые плакали от радости, получив российские паспорта, а после эфира зрители посчитали такую подачу информации пропагандой.