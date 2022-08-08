"Только Кёниг, только победа!": Алиханов помог "Балтике" забрать игру с "Арсеналом"

Надо полагать, что поддержка главы региона помогла футболистам "Балтики", ведь они обыграли "Арсенал" со счётом 1:0. А единственный гол в составе калининградцев забил местный воспитанник Владислав Лазарев. Также сообщается, что на трибунах собралось порядка 10 тысяч болельщиков.