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8 августа, 19:52

"Только Кёниг, только победа!": Алиханов помог "Балтике" забрать игру с "Арсеналом"

Губернатор Калининградской области пришёл в фан-сектор "Балтики" и завёл трибуны

Калининградская "Балтика" одолела тульский "Арсенал" в матче четвёртого тура первенства Первой лиги. Примечательно, что на футбольном поединке присутствовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов — в фан-секторе "Балтики". Видео © t.me / kenig01

Глава региона находился прямо в фанатском секторе "Балтики". Телеграм-канал "Калининград № 1" опубликовал видео, на котором Алиханов заводит болельщиков "Балтики".

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"Только Кёниг, только победа!" — прокричал Алиханов.

Надо полагать, что поддержка главы региона помогла футболистам "Балтики", ведь они обыграли "Арсенал" со счётом 1:0. А единственный гол в составе калининградцев забил местный воспитанник Владислав Лазарев. Также сообщается, что на трибунах собралось порядка 10 тысяч болельщиков.

Ранее Лайф писал, что футбольный клуб "Урал" объявил об отставке главного тренера команды Игоря Шалимова. Врио главного тренера назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

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Обложка ©

t.me / kenig01

Иван Косицын

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