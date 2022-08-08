В ФК "Урал" рассказали, почему попрощались с тренером Шалимовым

Главный тренер команды "Урал" Игорь Шалимов подал в отставку. Об этом сказано на официальном сайте ФК.

"Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения", — написано в сообщении на сайте.

ФК "Урал" под руководством Шалимова провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержав девять побед и восемь раз сыграв вничью. Врио главного тренера назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. Под его руководством команда начнёт подготовку к ближайшему матчу чемпионата — в Воронеже против "Факела".