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8 августа, 10:40

В ФК "Урал" рассказали, почему попрощались с тренером Шалимовым

ФК "Урал" объявил об отставке тренера Шалимова

Главный тренер команды "Урал" Игорь Шалимов подал в отставку. Об этом сказано на официальном сайте ФК.

"Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения", — написано в сообщении на сайте.

ФК "Урал" под руководством Шалимова провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержав девять побед и восемь раз сыграв вничью. Врио главного тренера назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. Под его руководством команда начнёт подготовку к ближайшему матчу чемпионата — в Воронеже против "Факела".

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Напомним, что 6 августа "Урал" проиграл московскому "Спартаку" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 0:2. Встреча проходила в Екатеринбурге.

Обложка ©

Fc-ural

Анатолий Симоненко

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