Сбежавший во "Фламенго" футболист Варела заявил, что заранее уведомил "Динамо" об уходе

Уругвайский футболист Гильермо Варела, перешедший в бразильский клуб "Фламенго", раскрыл подробности своего решения покинуть московское "Динамо". Об этом пишет Yahoo Sports.

"Когда вы получаете предложение от "Фламенго", очень сложно сказать нет. Кроме того, ФИФА предоставила право уехать из России, и я уже рассматривал этот вариант ещё до того, как до меня дошло это предложение", — сказал футболист в интервью.

Он подчеркнул, что не бежал из команды, а заранее предупреждал, что планирует покинуть московский клуб. Причём, по словам спортсмена, он имеет представление о том, что уход легионеров — непростая ситуация. Однако считает, что это проблема лишь между "Динамо" и ФИФА.

"Как профессионал, я должен думать о своей карьере и просто действовать по правилам ФИФА", — отметил Варела.