Юран уходит из "Химок" в третий раз за карьеру

Издание "РБ-Спорт" сообщает, что главному тренеру "Химок" Сергею Юрану объявили об отставке. Его команда набрала семь очков после четырёх туров Российской премьер-лиги, занимая в турнирной таблице 7-е место.

Юран стал главным тренером подмосковного клуба в прошлом сезоне. "Химкам" под его руководством удалось спастись от вылета в Первую лигу. Подмосковная команда в стыковых матчах смогла переиграть бывший клуб Юрана — СКА (Хабаровск).

Примечательно, что Юран возглавлял "Химки" три раза за карьеру. Первый приход тренера случился в 2008 году, он проработал тогда в клубе полгода. Следующий заход пришёлся на 2020 год, Юрану удалось вывести команду в РПЛ. Химчане под руководством этого тренера второй раз в истории вышли в финал Кубка России, проиграв здесь "Зениту".

Третий раз Сергей Юран стал главным тренером "Химок" в феврале нынешнего года.