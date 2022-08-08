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8 августа, 19:06

Шесть иностранных судов с кукурузой, мукой, маслом и соей покинули порты Украины

Из портов Незалежной — Одесса, Черноморск и Южный — в рамках реализации "Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" вышли танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов. Данные озвучил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, возглавляющий координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Незалежной.

Так, сухогрузы из Маршалловых Островов везут кукурузу и муку, из Турции — подсолнечное масло, из Либерии — сою и кукурузу.

"РФ неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договорённостей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов", — заявил Мизинцев.

Тем не менее 61 иностранное судно из 14 государств пока остаётся заблокированным в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.

Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане

Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане

Ранее украинская сторона заявила о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения в Турции. Речь идёт о Polarnet, которое в составе каравана из трёх балкеров вышло из порта Черноморска в Одесской области 5 августа.

Обложка ©

Freepik

Александр Юнашев

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