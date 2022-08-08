Украинская сторона заявила о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения

Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения в Турции. Об этом информирует в понедельник Министерство инфраструктуры Украины. Речь идёт о судне Polarnet, которое в составе каравана из трёх балкеров вышло из порта Черноморска Одесской области 5 августа.