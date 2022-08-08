Украинская сторона заявила о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения
Министерство инфраструктуры Украины: Судно Polarnet с кукурузой достигло пункта назначения в Турции
Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения в Турции. Об этом информирует в понедельник Министерство инфраструктуры Украины. Речь идёт о судне Polarnet, которое в составе каравана из трёх балкеров вышло из порта Черноморска Одесской области 5 августа.
"Судно, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышли три иностранных судна с зерном. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.