На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель подозревается в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения Харьковских соглашений. Об этом сообщили в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

"Адмирал, который в своё время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, в том числе и Харьковские соглашения", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, материалы были подписаны без их согласования на заседании украинского кабмина, где они обсуждались, а также без проведения правовой экспертизы.