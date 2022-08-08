На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны
Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене из-за Харьковских соглашений
Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель подозревается в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения Харьковских соглашений. Об этом сообщили в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"Адмирал, который в своё время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, в том числе и Харьковские соглашения", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, материалы были подписаны без их согласования на заседании украинского кабмина, где они обсуждались, а также без проведения правовой экспертизы.
Харьковские соглашения между РФ и Украиной были подписаны в апреле 2010 года. Документом было продлено пребывание Черноморского флота в Незалежной на 25 лет — с 2017 до 2042 года. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году РФ прекратила действие всех соглашений о базировании флота на Украине, включая и договор 2010 года.
Напомним, в марте 2021 года стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Было начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. В частности, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили подозрение в госизмене. Политик в ответ назвал эти обвинения безосновательными и антиконституционными. А в мае этого года суд в Киеве разрешил заочно арестовать Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений.
ТАСС / Михаил Метцель