Турецкие беспилотники Bayraktar начнут производить на Украине

Турецкая компания Baykar Makina приобрела на Украине земельный участок под строительство завода, сообщил в интервью "РБК Украина" посол Незалежной в Анкаре Василий Боднар. По его словам, на предприятии будут производиться беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

"Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании — сделать это производство на Украине", — сказал он.

Он также заявил, что для создания ударных дронов будут использоваться украинские комплектующие. В их числе двигатели, другие запасные части, колёса и "много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас".