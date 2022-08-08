В честь мальчика-патриота: Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алёшка"
Белгородской губернатор Гладков подарил Путину шоколад "Алёшка"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алёшка", названный в честь школьника-патриота, встречающего у дороги колонны российской военной техники, которые двигались в зону спецоперации. Видео публикует пресс-служба Кремля.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алёшка". Видео © Кремль. Новости
"И удивительно: такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, как колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем, — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз", — пояснил Гладков.
Он также доложил российскому лидеру о развитии Белгородской области за последние полтора года. Так, регион удерживает лидерство в РФ по объёму выпускаемой сельскохозяйственной продукции, там оказывается поддержка малому и среднему бизнесу, а ещё запущены новые промышленные проекты.
Напомним, в мае в Сети появилась история мальчика Алёши, который ежедневно встречал колонны российских военных. Участники спецоперации не оставили без внимания юного патриота. Они навестили восьмилетнего мальчика в шлемофоне, вручили игрушки и форму. А позже в его честь выпустили шоколад "Алёшка".
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