В честь мальчика-патриота: Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алёшка"

"И удивительно: такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, как колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем, — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз", — пояснил Гладков.