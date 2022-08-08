В Москве два человека оказались в больнице из-за отравления арбузом

В Москве двое мужчин отравились арбузом и оказались в больнице, причём один из них — в реанимации. Об этом сообщает Mash.

"34-летний Иван и 38-летний Михаил купили бахчевой на рынке и решили полакомиться на ужин в хостеле на улице Чечулина на востоке Москвы. После — обоим стало плохо", — рассказывает телеграм-канал.