В Москве два человека оказались в больнице из-за отравления арбузом
В Москве двое мужчин отравились арбузом и оказались в больнице, причём один из них — в реанимации. Об этом сообщает Mash.
"34-летний Иван и 38-летний Михаил купили бахчевой на рынке и решили полакомиться на ужин в хостеле на улице Чечулина на востоке Москвы. После — обоим стало плохо", — рассказывает телеграм-канал.
Один из пострадавших вызвал скорую. Он же и отделался пищевым отравлением, а вот его товарищ сейчас в реанимации с токсическим отравлением, его состояние оценивается как тяжёлое.
Ещё одна — более громкая — история с отравлением арбузом произошла в Москве в прошлом году. 10 сентября 2021 года бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках продукта обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты. Суд отправил его под домашний арест, однако в 2022 году отменил эту меру.
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